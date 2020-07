Hausse sensible des déménagements de Bruxelles vers la périphérie ces dernières années

Ces dernières années, les déménagements depuis la Région bruxelloise vers les communes de la Région flamande situées juste à côté ont augmenté, ressort-il d’une réponse du ministre de l’Intérieur Pieter De Crem à une question d’un sénateur Vlaams Belang. De 14.517 déménagements de Bruxelles vers la zone Hal-Vilvorde en 2010, on est passé à 17.377 en 2019.

La plupart de ces changements de domicile, l’an dernier, ont eu pour destination la commune de Zaventem (1814). Suivent Dilbeek (1670), Vilvorde (1558), Leeuw-Saint-Pierre (1336), Grimbergen (1246), Asse (977), Beersel (919), Wemmel (812), Overijse (690), Rhode-Saint-Genèse (647), Machelen (631), Kraainem (549), Tervuren (506), Wezembeek-Oppem (478), Meise (393), Drogenbos (352), Linkebeek (248), Merchtem (281) et Hoeilaart (277).

Les déménagements interrégionaux dans l’ensemble sont bien sûr beaucoup plus nombreux. Il y a eu 33.518 transferts de Bruxelles vers la Flandre et 24.196 vers la Wallonie en 2019. 13.530 personnes ont quitté la Flandre pour s’installer à Bruxelles, 8768 sont passés de Flandre en Wallonie. Il y a eu aussi 9300 déménagements de la Wallonie vers la Flandre et 10.972 vers la Région bruxelloise.