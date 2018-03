Hausse des agressions physiques et verbales contre le personnel de la STIB

Le nombre d'agressions physiques et verbales contre le personnel de la STIB est en hausse. C'est ce qui ressort d'une réponse du ministre régional bruxellois des Transports Pascal Smet (SP.A) à une question du député Paul Delva (CD&V). En 2017, la STIB a répertorié 145 cas d'agression physique et 739 cas d'agression verbale. En 2016, la société des transports en commun bruxellois enregistrait 119 agressions physiques et 685 agressions verbales.

Malgré les formations suivies par le personnel de la société, afin de gérer une situation tendue avec un voyageur (attitude à adopter, légitime défense, techniques d'intervention, verbalisation...), on constate que le phénomène reste inquiétant.

31 jours d'incapacité de travail en moyenne

Pour le personnel, il occasionne des accidents et des incapacités de travail. "En 2017, la STIB a dénombré 88 accidents de travail faisant suite à une agression", indique Pascal Smet dans sa réponse contre 83 en 2015 et 70 en 2016. "La durée moyenne de l’incapacité de travail à la suite d’une agression était de 35,4 jours en 2015, de 33,4 jours en 2016 et de 31,4 jours en 2017."

Dans tous les cas, un suivi judiciaire est réalisé par la STIB avec dépôt de plainte.

Début janvier dernier, une conductrice de bus sur la ligne 95 était violemment agressée par une passager. Elle lui avait refusé l'embarquement parce qu'elle était à l'arrêt et en pause. L'homme est malgré tout monté à bord du véhicule et a asséné un coup de poing à la poitrine de la conductrice. L'individu a été interpellé par la police.