Hausse de la fréquentation de 3,4% à Brussels Airport en août

Le nombre de passagers passés par l'aéroport de Bruxelles en août a augmenté de 3,4% en un an, à 2,6 millions de passagers, annonce mercredi la société gérant le Brussels Airport.

L'aéroport a donc connu un bel été puisque le mois de juillet avait également vu défiler 2,6 millions de passagers, un record.

"Cette belle croissance s'explique notamment par le succès des vacances en avion, en particulier vers des destinations telles que la Turquie, l'Égypte et la Tunisie", observe la Brussels Airport Company.

Dans le détail, le trafic long-courrier progresse de 16% le mois dernier par rapport à août 2017, principalement en Asie et dans la région du Golfe grâce à de nouvelles destinations comme Hong Kong, Shenzhen ou encore Shanghai, ainsi qu'à une augmentation des fréquences et des capacités sur les vols vers Dubai, Bangkok et Doha.

Un mois d’août toutefois moins bon que l'année passée

Le nombre de passagers en transfert affiche une baisse de 4,8% par rapport au mois d'août 2017, en raison de la diminution du nombre de vols de Brussels Airlines. La grève chez Ryanair a par ailleurs pesé sur le trafic de l'aéroport bruxellois en août.

De son côté, le fret a enregistré une hausse de 7% par rapport à août 2017, et ce, grâce notamment à la croissance du fret aérien transporté à bord des avions passagers et du full cargo.