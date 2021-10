Hausse de 37% des hospitalisations Covid à Bruxelles : la Cocom rappelle l’importance de la vaccination

La Région de Bruxelles-Capitale enregistre une augmentation de 30% à 40% de cas positifs et de 37% d’hospitalisations par rapport à la semaine passée. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la Commission communautaire commune (Cocom) rappelle aux Bruxelloises et aux Bruxellois qu’il est "primordial de respecter les gestes barrières et, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, de se faire vacciner afin d’éviter la saturation des hôpitaux".

Si l’augmentation de patients Covid dans les unités de soins intensifs "reste encore sous contrôle", une hausse plus nette est à redouter "dans les semaines à venir" ajoute la Cocom qui communique à quelques jours de la mise en place des contrôles relatifs au Covid Safe Ticket, d’application en Région bruxelloise depuis le 15 octobre.

Hausse des contaminations plus élevée à Bruxelles

"Le maintien des mesures sanitaires en Région bruxelloise a permis de contenir l’augmentation des contaminations qui restent cependant plus élevées que dans les deux autres Régions. L’augmentation est néanmoins plus marquée dans les zones où les mesures ont été assouplies. La décision prise par la Région bruxelloise visait à limiter l’aggravation de la situation épidémiologique et tenait compte du plus faible taux de vaccination", détaille encore la Cocom.

Elle ajoute : "Ces derniers jours, un plus grand nombre de personnes vaccinées sont testées positives au virus, particulièrement celles âgées de 65 ans et plus. Ceci s’explique par le degré de protection des vaccins qui assurent une bonne protection contre le virus mais ne protègent pas complètement. Ils protègent à plus de 70% contre les contaminations (50% pour le vaccin contre la grippe) et à plus de 90% contre les formes graves de la maladie. Ils limitent surtout le risque d’être hospitalisé de 70%."

Troisième dose

Ceci étant, reconnaît la Cocom, si la vaccination reste le meilleur rempart contre la maladie, "l’immunité après vaccination est décroissante et varie d’une personne à l’autre. Elle diminue plus rapidement chez les personnes de 65 ans et plus et chez les personnes immunodéprimées. Nous recommandons vivement à ces personnes de se faire vacciner" dans le cadre d’une troisième dès réception de leur invitation, en prenant rendez-vous via Bru-Vax ou en appelant le Call-Center au 02/214.19.19.