Hastière : un hôtel inauguré en bord de Meuse en pleine période Covid

C’est une nouvelle vie qui débute pour le domaine des Sorbiers, à Heer, dans la commune d’Hastière. Ancienne propriété de la famille Boël, puis centre de vacances des Mutualités socialistes du Brabant jusqu’en 2017, le site qui s’étale sur 17 hectares en bord de Meuse, a été mis en vente et racheté 2018. Un groupe hôtelier, déjà connu pour avoir développé deux autres sites ("Les Tourelles" au Crotoy en France, et "Plein Ciel" à Champéry en Suisse), a mis sur la table un million et demi d’euros pour en devenir propriétaire.

Après un an et demi de travaux et un nouvel investissement de deux millions et demi d’euros, le projet est finalisé. L’hôtel a accueilli ses premiers clients ce week-end.

"Nous démarrons avec la capacité hôtelière complète, c’est-à-dire 32 chambres," détaille Pierre Donner, responsable du conseil de gérance de la société d’exploitation. "Nous disposons aussi d’un gîte de 55 lits, fermés actuellement à cause des mesures Covid. Nous disposons aussi d’un restaurant de 80 couverts, des salles pour groupes et séminaires qui peuvent accueillir une centaine de personnes."

La date d’inauguration initialement prévue en juin a été repoussée de quelques semaines mais maintenue en pleine période Covid.

"Pour nous, c’est une opportunité. Les habitudes sont chamboulées. De nombreux touristes belges ont adapté leur comportement à la crise et veulent rester en Belgique. Nous sommes prêts à les accueillir."

Le taux d’occupation pour les premières semaines est de 70%.

L’hôtel a engagé 13 personnes, chiffre qui pourrait grimper à l’avenir. "C’est la volonté mais nous nous montrons prudents, et attentifs à l’évolution de la fréquentation du fait de toutes les incertitudes du moment."