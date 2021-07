Harmignies : incendie chez Omya, il est demandé de garder portes et fenêtres closes

Un incendie s'est déclaré à 14h42 sur le site d’OMYA au niveau de l'ancienne cimenterie à Harmignies. "Ce sont les pompiers de la caserne de Mons, immédiatement rejoints par des renforts des postes de secours de Binche et de Soignies qui sont partis sur place", explique Benoit Filippi, Capitaine au poste de secours de Mons (Zone Hainaut-Centre). "On a été appelés vers 14H45 pour un incendie au niveau du site de l’ancienne cimenterie. Il était question d’un entrepôt de 1200 m² dans lequel se trouvaient des isolants et des matières plastiques de type bandes transporteuses".

À leur arrivée sur place, un séchoir industriel était en feu au sein de l'entreprise OMYA. "Fort heureusement, le personnel a directement été évacué du site et est en sécurité, aucun blessé n'est à déplorer", confirme le Bourgmestre Nicolas Martin (PS).

Pas de matières dangereuses

"Il n’y a pas de matières dites dangereuses dans le bâtiment", poursuit Benoit Filippi, "mais on a des matières plastiques qui, en brûlant, créent un important nuage de fumées noires. Il y a également une météo extrêmement venteuse qui rabat les fumées en direction de Villers-Saint-Ghislain, on demande donc aux habitants de fermer portes et fenêtres pour ne pas être incommodés par les fumées. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues".

Sur place, étant donné les dégagements de fumée importants qui sont visibles à plusieurs kilomètres, les services de secours conseillent donc aux habitants d'Harmignies, de Saint-Symphorien, d'Havré et de Villers-Saint-Ghislain de garder leurs portes et fenêtres closes.

Le communiqué de la ville de Mons indique qu'aucune voirie n'est fermée à la circulation.