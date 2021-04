Harchies : un atelier qui file la laine avec les techniques d’antan

Dans cet atelier, tout se fait à la main, sans électricité "l’avantage, c’est que ça ne peut pas tomber en panne, et ça se répare très facilement." La laine est locale "elle vient de refuges pour animaux de la région, je ne voulais pas de laine de moutons d’élevages, qui sont tués pour leur viande." Tout est 100% écolo, même la teinture " j’utilise des teintures végétales, avec des plantes de chez nous. J’utilise si possible des déchets aussi. J’utilise par exemple les pelures d’oignons pour faire une sorte de jaune."

"Je vous rassure, j’utilise internet !"

Charlotte est autodidacte " j’ai appris ces techniques par moi-même, en fouillant sur internet. Je fais aussi partie d’une association qui s’appelle les filandières de Wallonie. On a un forum sur lequel il y a plein d’informations. Il ne faut pas croire, je ne suis pas toute seule à filer la laine. On aimerait bien se retrouver, mais en ce moment, on se parle virtuellement." Les filandières utilisent donc les nouvelles technologies ? " Oui ! C’est vrai que quand on se retrouve dans mon atelier, on a l’impression de faire un bond quelques siècles en arrière. Mais oui, je vous rassure, j’utilise quand même internet !"

L’atelier a d’ailleurs une page Facebook. Si vous êtes intéressés par le travail de la laine, sachez que Charlotte organise des formations au filage, au tricot, à la découverte de la laine et ses transformations. Certaines de ces activités sont ouvertes aux enfants.