Harchies: qu'elle est belle la prairie de Pierre Dubois, éleveur et cultivateur

Pierre Dubois s’inscrit à contre-courant de cette tendance. Depuis 25 ans maintenant, il gère une partie de ses terres de manière extensive, en collaboration avec le DEMNA (Département de l’étude du milieu agricole et naturel), sur la réserve naturelle des Marais d’Harchies. Il élève tant des vaches laitières que viandeuses ainsi qu’une race rustique, la Galloway. Des cultures de céréales variées lui permettent de produire sur place 100% de la nourriture de son cheptel. Sèche et humide La prairie qu’il a présentée au concours se compose d’une partie sèche et d’une partie humide qui abritent toutes deux une grande diversité floristique et entomologique. Laiche des marais, consoude, flouve odorante ou grande marguerite colorent les lieux survolés par de nombreux papillons et libellules, tandis que des batraciens profitent des endroits les plus humides.



Le concours récompense donc ces éleveurs qui placent le respect de la nature au centre de leur travail. Il met en valeur l’élevage autonome, particulièrement utile à la biodiversité et à l’environnement. L’élevage en prairie permanente permet le maintien de la spécificité de nos paysages, est un nid de biodiversité tant végétale qu’animale, et un véritable puits de carbone permettant de lutter contre le changement climatique et de protéger les sols contre l’érosion !