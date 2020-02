Harcelée à l'école, Thalya Culot devient championne de boxe thai

Du haut de ses 16 ans et de son mètre 60, Thalya frappe déjà fort, très fort ! Elle est championne de Belgique, championne d’Europe et championne du monde. Lors d’un gala organisé à Chapelle-Lez-Herlaimont en janvier dernier, elle décroche le titre de championne du monde Wbc (World Boxing Council) des moins de -16 ans. Une consécration.

Quelques entraînements plus tard, c’est la métamorphose. Thalya retourne à l’école gonflée à bloc. "Je me suis montrée forte." Elle prévient ses professeurs, le groupe de harceleurs est convoqué. "Depuis, ça s’est calmé, je n’ai plus rien eu de spécial par après. Je pense que toutes les personnes qui se font harceler doivent déjà en parler, c’est très important ! Et ne pas se laisser faire par des élèves ou des personnes qui n’ont que ça à faire."

Jamais de coups en dehors du ring

Aujourd’hui, Thalya s’entraîne 6 jours sur7. L’adeps lui a assuré son soutien : elle pourra bientôt bénéficier de préparateurs physiques et de nutritionnistes. Elle voyage beaucoup (elle s’envolera d’ailleurs pour la Malaisie dans quelques mois pour participer à un nouveau championnat du monde) et combat presque toutes les semaines. Mais elle ne s’est jamais battue en dehors du ring ! Avec la boxe thai, on n’apprend pas à être violent "au contraire !" explique Gino, l’entraîneur " on apprend justement à canaliser l’énergie, les pensées négatives. Pouvoir se défouler sur un ring, sur un partenaire, je dis bien un partenaire. On essaye de leur faire faire le vide, et de les vider complètement."