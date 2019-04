Hao Hao, la femelle panda de Pairi Daiza, inséminée avec succès

La femelle panda de Pairi Daiza, Hao Hao, a été inséminée avec succès cette semaine, confirme vendredi le parc animalier. Si tout se passe comme prévu, un nouveau jeune panda géant verra le jour fin août prochain à Brugelette. La certitude absolue de la grossesse de Hao Hao ne pourra cependant être établie que trois semaines avant la mise bas.

Hao Hao avait mis au monde un petit mâle, Tian Bao, en 2016. Il s'agissait de la toute première naissance d'un panda géant dans le Benelux.

Les femelles panda ne sont fertiles que 24 heures par an

En début de semaine, Hao Hao et son compagnon Xing Hui ont été isolés et la femelle a pu être inséminée, confirme le porte-parole de Pairi Daiza, Mathieu Goedefroy. "Rien que cela est déjà un petit exploit. Les femelles panda ne sont fertiles que 24 heures par an. Nous devons donc surveiller cela de très près avec l'aide de spécialistes hormonaux. Lorsque le moment est là, il faut tenter d'inséminer autant que possible pendant cette période".

Hao Hao a pu être inséminée deux fois, ce qui augmente les chances de grossesse, explique encore M. Goedefroy. Mais la certitude absolue d'une grossesse ne peut être établie que trois semaines avant la naissance. Hao Hao, Xing Hui et Tian Bao resteront tout ce temps visibles aux visiteurs du parc.

Après sa mise bas de 2016, aucune tentative d'insémination n'a eu lieu sur Hao Hao en 2017 parce que son petit Tian Bao était encore trop jeune. Un nouvel essai a été tenté en 2018 mais avait échoué. "Nous avons plus d'espoir cette fois-ci", dit encore Mathieu Goedefroy. "Tous les paramètres sont bons. On ne peut jamais être certains à 100 pc mais nous sommes pleins d'espoir".