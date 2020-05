Hannut : pénurie d’eau ce jeudi, trop de jardins arrosés ?

Mauvaise surprise pour les habitants d’Hannut : ce jeudi, il n’y avait plus d’eau courante. Le château d’eau local s’est vidé plus vite que prévu.

Jeudi, c’était l’Ascension et il faisait beau : beaucoup de personnes en ont donc profité pour arroser leur jardin, leur potager ou remplir une piscine gonflable pour les enfants.

Résultat : un château d’eau qui se vide plus vite qu’il ne se remplit, sans compter un incident sur le réseau de la Société wallonne des eaux (SWDE). Des camions-citernes ont donc été envoyés en urgence.

La SWDE considère qu’il s’agit d’un incident isolé, mais le bourgmestre de la ville Manu Douette (MR) n’est pas convaincu. "L’explication, c’est la canicule, le fait que les gens ont pompé l’eau pour peut-être remplir leur piscine, leur jacuzzi, arroser leur jardin, c’est ce qui m’a été expliqué, déclare le bourgmestre. Je me pose quand même des questions, pour comprendre pourquoi le château d’eau s’est vidé plus vite. Je crois qu’à ce moment-là, nous avons un problème d’alimentation d’eau en tant que telle, donc il faudra peut-être pousser plus en avant l’expertise."

Plus tôt dans la semaine, c’est en Flandre que des pénuries d’eau menaçaient. Plusieurs provinces ont interdit le prélèvement de certains cours d’eau et ont appelé les habitants à moins consommer.