Hannes, le garçon qui a failli ne pas s'appeler Hannes

L'histoire de Hannes démarre vendredi dernier. Quand son père vient déclarer la naissance de son fils au centre administratif de Bruxelles. Tout fier, il annonce le prénom choisi, Hannes. Le fonctionnaire le regarde, surpris : Hannes, comme une ânesse, la madame âne ? Pas question d’accepter ce prénom, il est ridicule et peut nuire à l’enfant. Sauf que Hannes, le diminutif de Johannes, est un prénom flamand assez courant. Les parents, on le comprend, sont choqués par ce refus.

A la ville de Bruxelles, on tempère quelque peu la gravité de l’incident. On précise que, si la maman est flamande, le père, lui, est français. Les explications de Fabrice Voogt, porte-parole d’Ahmed El Ktibi, l’échevin de l’état civil de la Ville :

"Le père a prononcé le prénom à la française. Le fonctionnaire, francophone, n'a pas compris. Il a demandé conseil à sa collègue néerlandophone. Sauf que, comme il l'a prononcé comme il l'avait entendu, celle-ci n'a pas fait le rapprochement avec "Hannes". L'employé a donc demandé au jeune père un peu de patience, le temps d'en discuter en interne. Comble de malchance : quand il a voulu retéléphoner, peu de temps après, pour lui annoncer que le malentendu était levé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le bon numéro."

Histoire belge

Bref, une histoire 100% belge. Qui se termine bien puisque Hannes s’appelle dorénavant bien officiellement Hannes.

Une histoire d’autant plus belge que certains partis flamands s’en sont emparé. Un conseiller communal bruxellois de la NVA est monté au créneau pour parler de " mépris des autorités envers les Néerlandophones".

En Belgique, la loi de 1987 prévoit que l’officier de l’état civil doit accepter tous les prénoms, sauf ceux qui peuvent nuire à l’enfant. A la Ville de Bruxelles, sur les quelque 7500 naissances annuelles, il arrive que des parents choisissent un prénom qui, dans leur langue d’origine, est tout ce qu’il y a de plus beau. Mais qui, en français ou en néerlandais, risquerait d’exposer celui ou celle qui le porte au ridicule. La solution proposée alors consiste à suggérer aux parents d'intervertir les premier et second prénoms.

Mais la Ville insiste : ces cas sont extrêmement rares. Et ce n’est pas à Bruxelles qu’un officier de l’Etat civil a du refuser des parents qui voulaient appeler leurs jumeaux Babord et Tribord.