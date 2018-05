Handycity : un label récompense les communes engagées par rapport aux personnes handicapées.

Lancé en 2000, ce label créée par l’Association Socialiste de la Personne Handicapée ( ASPH) poursuit son petit bonhomme de chemin. Et tous les six ans en fin de mandature communale, les labels sont ainsi attribués pour les efforts consentis que cela soit en matière architecturale ou en apport par exemple de livres pour les personnes mal voyantes.

" Le bilan est positif mais il y a encore pas mal de choses à réaliser. Si l’on prend par exemple les sites internet des villes. Elles ont compris qu’il fallait y travailler car leurs sites, déjà parfois peu compréhensibles pour nous, doivent être aussi accessibles à tout citoyen, y compris les personnes souffrant de problèmes de vue."

En parlant justement des mal voyants, Suzel Tierny met en avant les demandes de plus en plus nombreuses formulées par des associations ou des familles qui se retrouvent de plus en plus tôt confrontées à de jeunes personnes atteintes de déficience visuelle. " Et le plus souvent ,continue Suzel Terni, cela vient de maladies comme le diabète. Il faut alors pouvoir conseiller et donner des pistes pour remédier aux difficultés rencontrées. Cela peut aller d’une bonne paire de lunettes à l’achat de livres aux lettres plus grandes. A l’apprentissage aussi du Braille. "

Les communes peuvent aussi se référer à la charte qui comprend 15 thèmes sur lesquels elles peuvent avoir un impact. " L’emploi, l’accueil de la petite enfance et bien sur l’accessibilité aux bâtiments publics de leur commune. Un travail que les élus peuvent mener sur toute la durée de leur mandature en tenant compte des réalités de leurs terrains respectifs. Aujourd’hui, 64 communes de Wallonie et Bruxelles ont reçu le fameux label suite aux efforts consentis pour faciliter l’intégration des personnes handicapées. Un aménagement de rampe pour accéder à la maison communale, des dalles placées sur les chaussées qui permettent aux aveugles de mieux se repérer ou encore des achats de livres à grands caractère.