Han-sur-Lesse: le bébé loup arctique fait ses premiers pas hors de sa tanière

L'année passée, le Domaine des Grottes de Han accueillait trois loups arctiques : Geri, Freki et Keysa. L'idée du Parc animalier est de pouvoir créer à terme une meute complète.

Après un hiver passé à explorer leur terrain et jouer ensemble, l'arrivée du printemps a réservé une jolie surprise aux soigneurs et au public. La louve Keysa avait mis au monde un petit louveteau, fin avril. Les premières images du louveteau, en train d'explorer son environnement, on été révélée par le parc namurois. Le petit se porte à merveille. Le jeune papa Geri, leader du groupe, est très intrigué par la situation et flâne dans les alentours.