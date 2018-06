Hamois: produire de l'électricité à partir de bouses de vaches

Produire son électricité à partir du lisier de vaches, c’est possible. Michel Warzée, agriculteur à Hamois, a construit sa propre unité de biométhanisation. En cette journée mondiale du lait, il met donc ses vaches à l’honneur pour deux raisons : leur lait et leur bouse.

Lorsque Michel Warzée achète son exploitation, il sait qu’il ne sera pas relié au réseau électrique. Il achète alors un groupe électrogène. Problème : ça lui coûte 60.000 euros par an.

Très vite, l’agriculteur cherche une solution pour alléger son portefeuille. Et la réponse, il l’avait sous les yeux. En effet, c’est grâce à ses vaches que l’agriculteur arrive aujourd’hui à être autonome.

Une autonomie qu’il doit à la biométhanisation : "La biométhanisation consiste en la récupération des déjections des vaches qu’on injecte dans une cuve fermée qu’on maintient à 40 degrés. Après, ce sont des bactéries qui vont dégrader la matière organique pour produire du méthane", explique Michel Warzée. Et le méthane, c’est ce qui produit l’électricité.

Un processus écologique

En plus d’être avantageuse pour son portefeuille, la biométhanisation permet à Michel Warzée de réduire son impact sur l’environnement. En utilisant le lisier de ses vaches, il ne rejette pas de CO² dans l’atmosphère. Les plantes sont elles aussi ravies puisque l’engrais produit par la biométhanisation, est assimilé plus facilement et ne pue pas.