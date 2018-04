Hamois: l'entreprise Macors reçoit le Caius du mécénat de l'engagement

Depuis 28 ans, ce prix récompense les entreprises mécènes qui soutiennent l’art et le patrimoine. Chez Macors, on s’y applique depuis près de trente ans aussi. Mais depuis 2014, on est passé à une vitesse supérieure en accueillant en résidence de jeunes créateurs belges. En optant pour cette formule, l’entreprise a fait un pas en avant. Elle offre la matière première, les ateliers, les machines et le savoir-faire de ses ouvriers. Gérard Sevrin est le gérant de Macors. "Pour nous, l’essentiel est de créer une dynamique où tout le monde s’y retrouve. Les artistes retirent énormément du savoir-faire de nos hommes et ces derniers voient d’un autre œil, ces créateurs de l’impossible. Et lorsque je me promène dans l’atelier et que j’entends les discussions, les échanges que cette expérience nourrit entre eux, je me dis que l’entreprise grandit et élève ainsi son potentiel humain."

Yves Daffe est le chef d’atelier. - © RTBF

Dans l’atelier de menuiserie, Yves Daffe est le chef d’atelier. Il est en place depuis 11 ans. "Il arrive parfois que l’on soit obligé de les faire redescendre sur terre. Car ils viennent parfois avec des projets folkloriques, nous dit en guise de boutade celui qui est le plus ancien de l’équipe. Mais on doit aussi veiller à ce qu’ils utilisent les machines sans danger car ils ne sont pas habitués à travailler avec de gros volumes de bois et ils ont besoin de pièces beaucoup plus petites que ce que l’on a l’habitude de faire ! Mais en règle générale, le courant passe plutôt bien et le résultat est parfois époustouflant."

Une pièce maîtresse laissée par l’artiste venu l'été dernier. - © RTBF

Les artistes reçoivent non seulement le matériel et les machines mais surtout le savoir-faire des hommes de Macors. Et cela n’a pas de prix. Même si parfois cela peut un peu poser problème. "Parfois, nous dit Alexis Mathias, un jeune menuisier dans l’entreprise, nous devons mettre notre travail entre parenthèse pour leur expliquer l’usage correct de telle ou telle machine. Nous, on perd du temps mais on sait que c’est le deal et que nous nous devons d’aller jusqu’au bout de l’accompagnement offert dans cette expérience. Et à la fin, cela s’avère - je crois - bénéfique pour chacun." En échange de tout cela, les artistes se doivent de produire en suffisance pour l’organisation d’une exposition de qualité qui a lieu en septembre dans le parc de l’entreprise. "Beaucoup de nos visiteurs se disent impressionnés de la richesse de l’exposition. Et ne se doutaient pas qu’avec des déchets de bois, l’artiste pouvait produire quelque chose d’aussi recherché et abouti", ajoute Gérard Sevrin.

Gérard Sevrin est le gérant de Macors. - © RTBF

Un patron heureux qui a insufflé une nouvelle dynamique. "Et l’important est là aussi, conclut-il, donner une autre image de notre entreprise que celle de simple entreprise de construction. C’est aussi la preuve que le monde de l'art et celui de la construction sont bel et bien compatibles."