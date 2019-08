Hamme-Mille : vers un cœur de village plus convivial

L’enquête publique a été ouverte ce 16 août et se clôturera le 17 septembre. Elle porte sur le réaménagement des abords de l’église d’Hamme-Mille (Beauvechain). Un projet de 308.000 euros, porté par la commune et subsidié pour près de la moitié par la Région wallonne. "C’est d’abord une volonté de la population, qui a participé à l’opération de développement rural il y a quelques années, de créer un cœur de village parce que ça manquait, rappelle l’échevine en charge du développement rural, Brigitte Wiaux. Hamme-Mille est partagé par une chaussée de transit entre Louvain-la-Neuve et Leuven. On voulait donc créer un espace convivial".

Le projet englobe l'église et la maison de village. - © D. R.

Fini l’asphalte

Aujourd’hui, l’église est entourée de toutes parts par des emplacements de parking asphaltés. Le projet prévoit d’installer côté rue un espace vert, avec des bancs et une fontaine, qui sera aussi un parcours de mémoire au sein duquel les pierres tombales de l’ancien cimetière seront revalorisées. De l’autre côté, face à l’entrée de la maison de village, l’espace sera pavé et aménagé pour permettre aux habitants de se rencontrer, quel que soit leur âge. Un potager collectif est même prévu. Les places de stationnement ne seront pas pour autant supprimées : elles seront déplacées vers la rue des Messes et l’arrière de la maison de village.

Ce projet d’aménagement des abords de l’église et de la maison de village est une première phase d’un projet plus vaste, qui prévoit lui des aménagements routiers, sur la rue Auguste Goemans, vers le carrefour de la chaussée, et de nouveaux aménagements pour le centre culturel voisin.