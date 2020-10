Ham-sur-Heure-Nalinnes : l'administration de l'enseignement obligatoire met en cause la légalité de la fermeture des écoles.

Encore un peu plus de bruit dans la cacophonie

Une décision devra être prise. Et rapidement. La situation attise en tout cas le flou autour du "qui fait quoi et qui décide de quoi". Si elle est maintenue, la fermeture des écoles communales d’Ham-sur-Heure/Nalinnes permettra à d’autres pouvoirs organisateurs de s’inspirer de cet exemple. Et elle ravira les parents qui ont déjà pris des dispositions pour assurer la garde de leurs enfants. Si la fermeture est annulée par la Ministre Caroline Désir, elle ravira les parents qui désirent que leurs enfants poursuivent leur apprentissage le plus longtemps possible au sein des écoles et se trouvaient bien dépourvus par rapport aux problèmes de garde. Car à ce niveau-là non-plus, il n’y a pas d’entente, entre les parents qui se réjouissent et ceux qui déplorent la fermeture décidée.