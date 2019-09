Hainaut : voici le programme des journées du patrimoine

"Binche est la seule ville belge entourée de fortifications, datant du 12e siècle et parfaitement conservées. Venez découvrir l’histoire de l’ancienne ville fortifiée, les grands faits, les personnages importants qui ont marqué la cité médiévale. Accompagnés d’un guide en costume du Moyen Âge, venez partager un moment convivial, à la lueur des flambeaux et à la découverte des nouvelles illuminations des remparts. Ce circuit, à la tombée de la nuit, vous transportera dans un voyage à travers le temps."

Leval-Trahegnies : un château ouvre ses portes

Certains lieux ouvrent pour la toute première fois. C’est le cas du château Trigallez : "Cette maison bourgeoise typique de la fin du 19e s., avec hauts plafonds à moulures et cheminées en marbre, est rachetée en 1930 par la Ville et devient une école jusqu’en 1984. Entièrement restaurée en 1998, elle abrite désormais un centre nature. Lors de ce week-end, une visite guidée mettra en évidence l’architecture intérieure et extérieure de la maison ainsi que les travaux réalisés, dont la réfection du toit en 2018. Une exposition des collections de fossiles et d’outils lithiques est également programmée."

- Samedi 7 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h -

Marchienne-au-Pont : un château… de tissus

Le château Cartier date du début du 17e siècle. "Ayant survécu aux troubles révolutionnaires, il semble avoir traversé le 19e siècle sans changement notable. Incendié en 1932, il devient propriété de la Commune. Actuellement, le château, occupé par la bibliothèque M. Yourcenar, regorge de trésors livresques. Découvrez la bibliothèque, les caves et le parc par le biais d’une exposition de textiles imprimés. En effet, le château revêtira ses plus beaux atours et certains murs seront drapés de tissus imprimés de végétaux."

- Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 13h -