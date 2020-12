Hainaut : un marché de Noël virtuel pour les artisans locaux

Pas de marché de Noël cette année, Covid oblige, donc pas de vin chaud, d’allées illuminées, de chalets et surtout pas d’artisans dans les chalets, une situation dont souffrent ces petits créateurs indépendants. C’est le cas de Cécile Otjaques, menuisière, qui a lancé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, " J’ai poussé un coup de gueule contre les mesures de gouvernement qui annulaient tous les marchés de Noël, j’en avais trois de prévus cette année, c’est un gros manque à gagner ", explique-t-elle.

Un appel à l’aide qui n’est pas passé inaperçu. Cécile Odtjaques a lancé son entreprise en bénéficiant du suivi d’Avomarc, une plateforme qui aide les demandeurs d’emploi à se lancer dans l’entreprenariat. Avomarc a donc contacté Cécile pour trouver une solution, et c’est comme ça que l’idée est née : un marché de Noël Virtuel.

" L’idée c’est de communiquer ensemble plutôt que séparément, on a donc réuni sept artisans locaux sur un même site web avec une courte présentation et un lien vers leur boutique en ligne ", explique Robin Pletsier, coach en communication pour Avomarc. Parmi les artisans, une fleuriste, un ferronnier, une décoratrice ou encore une créatrice de stickers, " il n’y a plus qu’à s’installer devant son ordinateur avec son vin chaud pour faire ses achats au marché de Noël ", lance Robin Pletsier.

L’initiative est en ligne depuis ce lundi et porte déjà ses fruits, " les choses ont bougé, les gens viennent vers nous et j’ai déjà quelques commandes, même si ça ne compense pas le manque à gagner ", explique Cécile. L’initiative aura au moins permis de se faire connaître les uns les autres, " quand je communique sur le marché de Noël, les clients ne vont pas forcément consommer sur ma boutique mais peuvent découvrir le travail des autres artisans ".