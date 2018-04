Hainaut: Plus d'eau potable à Bernissart et Grandglise

Une canalisation s'est rompue cette nuit en sortie du captage d'eau de Blaton. Conséquence: les habitants de l'entité de Bernissart et ceux du village de Grandglise (Beloeil) sont (ou vont être) privés d'eau ce mercredi matin. Cela concerne plus de 12.000 personnes.

Les réparations sont en cours mais la coupure va durer au moins jusque midi. Et, le temps de remettre les circuits en service, ce n'est qu'en fin de journée que la situation reviendra à la normale.

En attendant, la société wallonne des eaux a ravitaillé les homes de Grandglise et de Blaton. Elle distribue actuellement des berlingots d'eau potable aux habitants. Ces distributions ont lieu à Grandglise, place du Fays et à Blaton, à la bibliothèque et à l'ancienne maison communale.

D'autres points de distribution seront ajoutés si nécessaire au fur et à mesure de la matinée. En cas d'urgence, Bernissart a mis à disposition des habitants un numéro de téléphone: le 069/59.00.60.

Vous pouvez également joindre le numéro d'urgence de la SWDE: le 087/87.87.87.