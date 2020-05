Hainaut: pas de reprise des cours ce 25 mai dans l'enseignement provincial

L’enseignement provincial ne fera pas reprendre les cours le lundi 25 mai prochain ni aux élèves de 1e et de 2e primaires, ni à ceux du 1e degré de l’enseignement secondaire.

Plusieurs facteurs ont orienté cette décision du Collège provincial. Outre la situation sanitaire, les membres du Collège ont pris en compte le faible taux de participation des élèves concernés mais également les problèmes d’infrastructures que risquent de rencontrer certaines écoles dans l’organisation de cette deuxième reprise.

Cours à distance

Les cours à distance sont maintenus et des mesures seront prises pour que tous y aient accès de la même manière. Deux axes pour y parvenir : "Permettre aux enseignants et aux élèves de disposer du matériel suffisant pour la poursuite de ces cours mais, également, avoir une approche et un accompagnement spécifiques à l’égard des élèves en difficulté, identifiés par les conseils de classe", indique la Province de Hainaut dans un communiqué.

►►► À lire aussi : Notre dossier sur le coronavirus

Ce lundi 25 mai, les 900 élèves du premier degré de l’enseignement secondaire ne reprendront donc pas le chemin de l’école mais un programme a été mis sur pied pour leur permettre de poursuivre leur année scolaire à distance.