Hainaut : l’Observatoire de la Santé s’est penché sur l’assiette de nos jeunes

Que mangent les jeunes Hainuyers entre dix et dix-sept ans ? Pour répondre à cette question, l’Observatoire de la Santé du Hainaut a mené une enquête durant deux ans, entre 2018 et 2020. L’objectif : analyser les liens qui existent entre les différents déterminants de notre santé et notre alimentation. L’échantillon était composé de 1600 jeunes à qui l’Observatoire a demandé de préciser les habitudes en matière de consommation de différents produits alimentaires liquides ou solides.

Si on s’attarde sur la consommation quotidienne d’eau par exemple, on s’aperçoit qu’en Hainaut, aujourd’hui, huit jeunes sur dix déclarent boire au moins un verre d’eau chaque jour. C’est une statistique qui augmente régulièrement depuis vingt ans, c’est donc un point positif mais cela signifie également qu’il reste deux jeunes sur dix qui ne boivent pas une goutte d’eau sur la journée.

Des réflexes alimentaires à adopter

L’autre chiffre un peu alarmant de cette étude concerne une catégorie d’aliments pourtant fort mise en avant ces dernières années dans la communication portant sur les priorités santé : les fruits et légumes. Apparemment, il y a du travail à faire puisque l’Observatoire constate dans son étude qu’en Hainaut, Il y a de moins en moins de jeunes qui en mangent tous les jours. 44% des jeunes sélectionnés affirment ainsi ne manger ni fruit ni légume quotidiennement. De plus, ils ne sont que 17% à en consommer au moins une fois par jour (15% pour les garçons, 20% pour les filles).

Si l’on se penche sur un autre paramètre, celui de l’équilibre alimentaire, l’étude constate que seuls 19% des jeunes, moins d’un sur cinq donc, dégagent un score témoignant d’une alimentation équilibrée. La moitié, 49% exactement, ont une alimentation moyennement équilibrée. Le chiffre le plus inquiétant est le dernier, celui qui révèle que 32%, soit grosso modo un jeune sur trois, adoptent une alimentation non équilibrée..

Le contexte socio-économique

L’Observatoire de la Santé du Hainaut a par ailleurs opéré un autre constat dans l’analyse des chiffres glanés : le lien entre le contexte socio-économique dans lequel évolue l’enfant et l’équilibre de son alimentation. En chiffres, on constate ainsi que l’on relève une proportion de 40% d’enfants qui ont un régime non équilibré dans les cellules familiales à revenus faibles. Cette proportion descend à 23% dans les familles à revenus élevés. Idem pour l’obésité : les chiffres donnent un pourcentage de 15,6% d’enfants souffrant d’obésité dans les familles socialement défavorisées, ce chiffre descend à 6,8% dans les familles à revenus élevés.

S’il est utile d’établir les constats, il est nécessaire après d’en tirer les conclusions pour orienter les politiques de prévention. Dans ses conclusions, l’Observatoire note ainsi l’intérêt d’adopter "La mise en place de politiques publiques valorisant l’accès équitable à une alimentation diversifiée, qualitative et durable". D’une manière plus large, l’Observatoire de la Santé du Hainaut souligne également que "L’élément majeur de l’amélioration de la santé des populations réside dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé".

L’école, cible de choix

Une des cibles de choix pour l’amélioration des comportements est l’école. L’Observatoire relève ainsi "L’importance de la réflexion tant à l’aménagement des écoles, l’accès aux repas équilibrés et à l’eau qu’à la sensibilisation des jeunes à leur consommation d’aliments transformés ou défavorables à la santé".

Daphné Houdart est diététicienne à Mouscron et elle ne dit pas autre chose. Pour elle aussi d’un côté il y a les constats, mais de l’autre se trouvent toutes les personnes qui ont en main les leviers "Pour essayer de faire bouger les choses, je pense que ce sont pas que les parents qui doivent être acteurs mais également la politique, les écoles, les infrastructures, le marketing, l’agroalimentaire qui doivent œuvrer ensemble pour justement augmenter la consommation de fruits, de légumes, d’eau et je pense que là, le premier acteur ce sont les écoles. Les parents ont leur rôle à jouer également en favorisant l’accès à l’eau à la maison et appuyant l’importance d’en boire suffisamment ".

L’effet Domino

Une des conclusions de l’étude de l’Observatoire est révélatrice de l’importance de l’équilibre alimentaire pour le bien-être global d’une société "Une jeunesse en bonne santé et en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de s’investir en la matière".