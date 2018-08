Hainaut: en raison de la sécheresse, le Gouverneur de la province interdit les feux en plein air

L'arrêté du gouverneur du Hainaut interdit, notamment, "de porter ou d'allumer des feux en plein air dans les zones forestières, champs, prairies et jardins situés sur le territoire du Hainaut". Il est également interdit "de porter et d'allumer un feu pour alimenter un barbecue, à l'exception des aires aménagées à cet effet sur le domaine public, des cours et jardins des habitations privées". Il est également strictement interdit "d'allumer un feu de quelque nature que ce soit en milieu forestier, y compris dans les aires aménagées à cet effet".

L'interdiction porte aussi sur les feux de veillée ainsi que des feux de cuisson dans le cadre des camps établis par les mouvements de jeunesse.

Les tirs de feux d'artifices sont, par ailleurs, fortement déconseillés et soumis à une analyse des risques au niveau local par les bourgmestres concernés. L'arrêté, à effet immédiat et applicable jusqu'à nouvel ordre, stipule que "les infractions sont punissables d'une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d'une amende de 26 à 200 euros ou d'une seule de ces peines".