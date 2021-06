Hainaut: 21 ans de transition numérique avec Technocité

Le centre de compétences hainuyer Technocité a inauguré lundi de nouveaux espaces à Mons à l'occasion de son 21e anniversaire. Créée en 2000, l'entité s'est imposée dans la région de Mons-Borinage et dans le Cœur du Hainaut comme un partenaire de la transition numérique pour tous.

Installée à Mons, Hornu et sur l'eCampus de Tournai, Technocité a pour objectif l'inclusion numérique et l'accompagnement de la personne tout au long de sa vie. Le nouveau lieu à Mons est notamment équipé d'espaces de formation et d'événementiel, d'un "entrepreneur skills center" et d'un "escape game".

Les demandeurs d'emploi constituent le cœur de métier de Technocité en tant que centre de compétence du Forem. Le pôle accompagne des stagiaires dès 18 ans à travers des formations qualifiantes. En parallèle, Technocité sensibilise chaque année 3.500 jeunes de 8 à 18 ans. "La base du public à former s'agrandit de jour en jour, les besoins se diversifient, la fracture numérique est devenue complexe", expliquent les responsables de Technocité dans un communiqué. Un accompagnement vers l'entrepreneuriat, pendant et après la formation est également proposé. Technocité s'adresse par ailleurs aux entreprises, aux employés, aux indépendants et aux enseignants qui souhaitent améliorer leurs compétences ou se réorienter. Des formations spécifiques sont mises en œuvre pour les enseignants, notamment des mises à niveau, de l'accompagnement, de l'acquisition de nouveaux outils: autant d'indispensables depuis le début de la crise sanitaire.

Technocité a formé en 21 ans près de 60.000 personnes dont 26.000 demandeurs d'emploi, 23.000 étudiants, 2.400 enseignants et 7.200 salariés, soit une moyenne de 3.000 personnes formées par année. Ce sont aussi 220.000 heures de formations dispensées, 500 formateurs mobilisés pour la réinsertion sur le marché de l'emploi de 15.000 demandeurs d'emploi.