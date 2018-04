"Habiter la ville": le programme de la biennale Mons 2018-19 dévoilé

Les feux de Mons 2015, capitale européenne de la culture, se sont éteints voici plus de deux ans. Mais pas complètement. L'Europe oblige en effet à ses ex-capitales culturelles d'entretenir l'héritage et de proposer des événements récurrents. Cette biennale 2018-19 sera le premier d'entre eux. "Ce n'est pas un copier-coller de Mons 2015. On n'a d'ailleurs pas les mêmes budgets", déclare Dominique Cominotto, président de la fondation Mons 2025. Associée au Pôle muséal de la ville de Mons et au MARS, la fondation gère pour cet événement un budget artistique d'un peu plus d'un million d'euros. On est loin des 70 millions consacrés à Mons 2015. "Mais les fondamentaux restent: le travail avec le secteur associatif, le fait d'associer des artistes d'ici et d'ailleurs et de faire rayonner la capitale culturelle au-delà de la ville de Mons", poursuit-il.

Plusieurs dizaines d'événements sont programmés de septembre 2018 à juin 2019. Tout commencera par un "Coup d'envoi" festif, du 14 au 16 septembre. Plusieurs expositions jalonneront l'année, à commencer par une rétrospective au BAM consacrée à l'artiste Niki de Saint Phalle, dont les célèbres "Nanas" viendront aussi habiter le centre-ville. Plus tard dans l'année, ce seront les villes "déshumanisées" de Giorgio De Chirico, précurseur du surréalisme, qui rejoindront les cimaises du BAM.

L'esprit de Mons 2015 reste

La programmation "arts vivants" concoctée par le MARS fera autant la part belle aux jeunes artistes locaux ("Le Banquet") qu'à des noms comme Fabrice Murgia ou Rokia Traoré. Certains spectacles seront décentralisés au Théâtre de Liège ou aux Écuries de Charleroi. Le festival "Tout Mons danse", en mai, la semaine de la voix et le retour de la "Grande Clameur", en mars, rappelleront les temps forts de Mons 2015. L'esprit de Mons 2015 sera aussi présents dans les "Grands 8", ces moments rassembleurs de talents locaux organisés dans les anciennes communes du grand Mons, et qui ont perduré. "C'est un projet extrêmement fédérateur avec l'esprit de ne jamais rentrer dans un lieu culturel déterminé, d'investir des endroits méconnus, de travailler avec des gens qui n'ont pas forcément leur place dans les salles de spectacles conventionnelles", rappelle leur coordinateur Loïc Clairet.

La biennale coïncide aussi avec les commémorations de fin de la première guerre mondiale. Des concerts, des expos, des pièces de théâtre et un mapping vidéo rappelleront les temps forts de la libération de Mons.