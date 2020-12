Gwendoline Blondeel: chanter, à tout prix, malgré le covid

Une carrière artistique qui démarre sur les chapeaux de roue en plein confinement, quel paradoxe!

C'est pourtant ce qui arrive à la jeune chanteuse lyrique belge Gwendoline Blondeel (25 ans), qui multiplie les prestations depuis le début du mois de septembre, malgré le covid. Ce mois-ci, on peut la voir et l'entendre comme soliste à l'Opéra de Dijon, dans le Palais enchanté de Luigi Rossi, une œuvre baroque mise en scène par le liégeois Fabrice Murgia et sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Mais la production a été complètement chamboulée par le confinement.

"Toutes les répétitions se sont déroulées avec le masque. Inutile de préciser que c'est une entrave considérable pour le chant, et pas uniquement pour le son de la voix, aussi pour la comédie, l'expression des visages. J'ai découvert les visages de certains de mes partenaires le jour de la générale !"

Comme des footballeurs professionnels, les artistes étaient testés une fois par semaine pendant toute la durée des répétitions, 6 semaines. "Avec l'angoisse à chaque fois que tout s'arrête si un seul d'entre nous était positif".

Un opéra sans public

Pas question non plus de remplir l'Opéra de Dijon avec du public. Mais plutôt que de tout annuler, la production a décidé de réaliser une captation et de diffuser le spectacle sur internet. "Chanter devant une salle vide, avec seulement quelques caméras, c'est beaucoup plus difficile, constate Gwendoline. Comme au théâtre, c'est le public qui nous donne l'énergie. Quand le public n'est pas là, il faut aller chercher l'adrénaline en nous."

Et le 11 décembre, jour de la première, le spectacle a été diffusé sur le site web de l'Opéra de Dijon. Depuis cette date, il est visible gratuitement en replay sur Auvio pour le public belge, qui ne s'est pas encore précipité devant l'écran : 121 vues seulement après une semaine.

Mais pour Gwendoline, il est déjà temps de se préparer à son prochain rôle. La chanteuse a fait un saut à Paris cette semaine pour essayer son costume pour Titon et l'Aurore, au programme de l'Opéra comique de Versailles en janvier prochain. "Nous commençons les répétitions le 2 janvier dans les même conditions qu'à Dijon : masques, gel hydro-alcoolique, testing... La première est prévue le 19 janvier." Avec du public ? "On verra. Si ce n'est pas possible, la production a prévu une captation comme à Dijon."

Ne pas être obligée de m'arrêter à 45 ans

Gwendoline Blondeel savoure sa chance de travailler par les temps qui courent. La chanteuse a décroché un premier rôle solo à l'opéra en 2019 alors qu'elle était encore aux études, en 2e maîtrise à l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur (IMEP). Mais sa carrière a connu un coup d'accélérateur depuis la rentrée de septembre. "Quand vous avez la chance de travailler avec des personnes comme Léonardo Garcia Alarcon ou William Christie, cela change le regard que le monde musical porte sur vous. Mais si j'ai du boulot aujourd'hui, c'est aussi le choix des maisons qui produisent les spectacles dans lesquels je suis engagée. L'opéra de Dijon et l'Opéra comique de Versailles ont décidé de produire des spectacles malgré le covid."

Gwendoline paraît surprise elle-même de la vitesse à laquelle sa carrière a démarré. Presqu'un peu gênée. "C'est bizarre de démarrer ainsi au moment où le monde s'arrête."

Son rêve, plus que les plus grandes scènes mondiales et les plus grands rôles du répertoire lyrique, c'est de durer. "Chanter longtemps, ne pas être obligée de m'arrêter à 45 ans. C'est un défi car les cordes vocales vieillissent avec le corps."