GSK inaugure 2 nouveaux bâtiments de production de vaccins à Wavre

340 millions d'euros: c'est la somme investie par la multinationale pharmaceutique GSK dans un nouveau bâtiment dédié à la production de vaccins anti-polio, à Wavre. L'édifice de 15.000 m² (l'équivalent de 2 terrains de football) a été inauguré hier soir, en présence du Premier ministre Charles Michel, de la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block et de la ministre fédérale du Budget Sophie Wilmes. Une inauguration qui coïncidait avec la journée mondiale contre la poliomyélite, une maladie devenue très rare, mais pas encore éradiquée dans plusieurs pays étrangers. Le vaccin reste primordial. Selon les professionnels de la santé, un échec de l'éradication de la polio de ses derniers bastions pourrait, à terme, entraîner jusqu'à 200.000 nouveaux cas de polio chaque année.

La plus grande unité du monde

L'extension des activités sur le site de Wavre renforcera GSK Belgique dans son statut de plus grande unité de production de vaccins au monde. "Au total, nous produisons environ 40 vaccins différents", explique Emmanuel Hanon, Responsable Recherche et Développement chez GSK. "Chaque jour, nous sortons plus de 2 millions de doses de vaccins et 80% de cette production viennent de Wavre. A terme, le nouveau bâtiment wavrien dédié à la polio emploiera 200 opérateurs. Le début de la construction du nouveau bâtiment remonte à 2012. La structure a été conçue dans un souci d'efficacité énergétique. Elle est à la pointe de la technologie".

Juste à côté de ce nouveau bâtiment, un autre édifice est dédié à la production de vaccins contre la coqueluche. Inauguré en 1995, le site de Wavre n'a cessé de se développer au fil des ans. L'ensemble du site de GlaxoSmithKline-Wavre représente une surface équivalente à 70 terrains de football.

Le plus gros employeur privé en Wallonie

Solidement implanté à Wavre, mais aussi à Rixensart et à Gembloux, GSK Belgique emploie quelque 9.000 personnes. Ce qui en fait le plus gros employeur privé dans le sud du pays. La société a créé plus de 3.000 emplois directs en 10 ans. L'entreprise doit aussi son succès aux nombreux partenariats qu'elle a développé avec les scientifiques des universités belges.

A l'échelle mondiale, le groupe britannique emploie 100.000 collaborateurs. Il commercialise aussi des médicaments et divers produits de santé. Prochain défi: le lancement d'un vaccin de nouvelle génération contre la grippe.