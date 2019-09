GSK doit verser 180.000 euros d'amende pour la mort d'un travailleur en 2015

Le jugement est tombé ce mardi matin. Quatre ans après l’explosion de la chaudière sur le site GSK de Rixensart, l’entreprise est condamnée à verser 180.000 euros d’amendes en plus des indemnités à verser à la famille de Jonathan Collin. Le 4 août 2015, cet employé se dirige vers sa voiture. Il a fini son travail et quitte le site avant quelques jours de vacances. Mais une vieille chaudière industrielle est en surchauffe et explose. La porte métallique du bâtiment est arrachée par le souffle. Jonathan Collin est propulsé à douze mètres de hauteur, et brûlé sur tout le corps. Il décédera à l’hôpital Saint-Pierre d’Ottignies peu de temps après.

Le tribunal devait évaluer la responsabilité de l’entreprise et notamment le défaut de prévoyance. C’est visiblement le manque d’entretien et de suivi de la chaudière qui a été retenu par la justice. Depuis l’accident, GSK a martelé à plusieurs reprises que la sécurité avait été revue et que les préoccupations des gestionnaires allaient d’abord à la famille et au bien-être de ses travailleurs. Trop tard pour Jonathan. La sécurité aurait dû être renforcée avant un accident, souligne la justice.

GSK prend acte de la décision et réaffirme ses pensées à la victime. Appel ou non. Il est encore trop tôt pour le dire