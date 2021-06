GSK à Wavre : le personnel débraye à la sortie de l'assemblée générale

L'assemblée générale du personnel en cours depuis 8H ce mardi matin sur le site de GSK à Wavre s'est terminée juste avant 9H. On s'oriente bel et bien vers une grève, voire un blocage du site de production des vaccins. Le personnel qui a assisté à l'assemblée générale quitte en tout cas le site. Les travailleurs rentrent chez eux. Les syndicats mobilisaient les ouvriers et les employés pour les inviter à arrêter le travail.

Les raisons de la colère syndicale s'explique par la volonté de la direction de modifier le calcul du bonus annuel octroyé aux ouvriers et aux employés. Selon les syndicats, la modification du système de primes pourraient entrainer une perte de 1000 euros nets par an.

De son côté, la direction explique qu'elle souhaite harmoniser le calcul des bonus pour l'ensemble du personnel de GSK. Désormais, cette prime annuelle variera en fonction du résultat de l'entreprise pharmaceutique. Une assemblée générale est prévue désormais du côté du site de Rixensart.