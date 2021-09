Grosse panne sur le rail à Charleroi

Grosse confusion ce lundi matin en gare de Charleroi-Sud. Les trains ne circulent en direction de Bruxelles, La Louvière-Sud et Manage, annonce le gestionnaire du réseau Infrabel. Un problème informatique est à l'origine de ces perturbations. L'heure de pointe est là et les voyageurs découvrent l'ampleur du problème en levant les yeux vers le tableau des départs. Des trains à confirmer, des trains annulés. Et puis finalement un départ se confirme vers Bruxelles vers 7h45 mais il sera dévié par Ottignies avant de remonter vers la capitale.

Vers La Louvière par contre, des navettes de bus doivent être mises en place. À l'heure d'écrire ces lignes (7h59) ce n'était pas encore le cas.

Une coupure d'électricité a touché la zone de Nivelles dans la nuit de dimanche à lundi et, bien que le courant soit revenu, Infrabel ne parvient pas à relancer le système informatique qui pilote la signalisation. Des techniciens sont sur place pour rétablir la situation. La SNCB met en place des alternatives sur les lignes touchées par cette panne.