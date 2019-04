Grosse opération de police en cours dans le domaine de la drogue et de la mafia: des dizaines de perquisitions et d'arrestations

C'est une information RTBF: la police mène actuellement une opération coup de poing, opération spéciale qui se déroule depuis mercredi matin: il s'agit d'une vague de perquisitions menées dans plusieurs pays européens, simultanément. Pour démanteler un vaste trafic de drogue, nous dit on. Des dizaines et des dizaines de perquisitions ont déjà eu lieu. Chez nous et à l'étranger. Le milieu de la mafia albanaise est particulièrement ciblé par les enquêteurs, qui travaillent depuis plusieurs mois sur ce dossier. Il y aurait déjà une cinquantaine d'arrestations.

Les autorités judiciaires refusent de s'exprimer pour l'instant. Vu que les perquisitions sont toujours en cours. Mais une conférence de presse est prévue cet après midi. Avec les résultats de cette opération de police internationale.