Grosse opération de contrôle douanier des autocars à Saint-Ghislain

La douane a déployé ce dimanche les grands moyens pour une opération coup de poing visant les autocars. Installé sur le parking de l'aire autoroutière de Saint-Ghislain, dans le sens France Belgique, le dispositif permettait de contrôler à la fois les bagages et les véhicules. « Nous ciblons tout ce qui est marchandises, les produits soumis à accises, les stupéfiants et les armes » explique Catherine Delmotte, Attaché douane. Pas de contrôles d'identité au cours de ce contrôle, la douane s'intéresse essentiellement à ce que transportent les voyageurs. Entre 11 heures du matin et 17 heures, tous les autocars arrivant de France ont été déviés vers le parking autoroutier. Tous les passagers ont été priés de descendre des véhicules et de récupérer leurs bagages afin de les faire passer dans le « Scanvan », une camionnette équipée d'un scanner. Une fois vide, l'autocar lui-même est scanné à l'aide d'un camion équipé d'un portique spécial. Pendant ce temps, les maîtres-chiens passent à proximité des passagers placés en file. Les chiens sont capables de renifler l'odeur stupéfiants mais aussi de l'argent liquide en grande quantité.