Grosse frayeur ce jeudi matin à la Banque nationale ...à cause de réveils et minuteries

300 personnes assistant à une conférence à la banque nationale à Bruxelles, ce matin, ont eu la peur de leur vie, dans la matinée: la sonnerie de plusieurs réveils et minuteries dissimulés dans l'auditorium ont toutes retenti au même moment sur le coup de 10H30. "Les premiers éléments de l'enquête indiquent que 6 réveils auraient été déclenchés en même temps, simulant un bruit de retardateur avant une explosion. Raison pour laquelle on peut comprendre qu'il y a eu un mouvement de panique au sein de l'auditoire", explique Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. Des devoirs d'enquête sont actuellement en cours pour déterminer dans quelles circonstances ces réveils ont pu être acheminés dans l'auditoire et déclenchés ensuite.

"Toute menace est actuellement écartée, d'après denis Goeman. Le bâtiment a été passée au peigne fin. Il reste néanmoins une menace par geste ou emblême, à savoir de faire croire qu'il peut y avoir une explosion, ce qui est répréhensible par la loi".

La piste d'un événement organisé par des activistes est plus que probable.