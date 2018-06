Gros embarras de circulation un peu partout dans Bruxelles, surtout à Meiser et sur le ring

On roule au pas sur la E40 vers Meiser. - © M. Allot - RTBF

Le ring de Bruxelles est, lui aussi, saturé. Principalement entre Zaventem et Grand-Bigard où on perd 3/4 d'heure. Ailleurs, sur les autres tronçons, on perd également une vingtaine de minutes, selon RTBF Mobilinfo dont la carte du trafic est remplie de rouge.