Grogne chez les pompiers de Bruxelles qui n'ont plus de vêtements de travail

Cécile Jodogne, secrétaire d'État bruxelloise en charge du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU), a reçu jeudi après-midi une délégation de pompiers. Ceux-ci protestent contre la diminution de l'effectif de garde dans certains postes et contre l'absence de renouvellement des équipements de protection individuels et des vêtements de travail. L'état des locaux est également critiqué.

Je n'ai pas l'impression, avec ce qui s'est dit, qu'on ait été compris et que des solutions à court terme vont être dégagées

déplore Eric Labourdette, représentant SLFP. "Vu l'état d'énervement du personnel ce matin, je suis inquiet de ce qui pourrait se passer après la Toussaint." Le préavis de grève déposé n'étant pas suspendu, les éventuelles actions à venir seront couvertes.

C'est une situation exceptionnelle, selon lui, que d'en arriver à ne plus avoir de vêtements de travail chez les pompiers de Bruxelles. Une dérogation à la loi des marchés publics va cependant permettre de passer commande. Lors de la réunion, un membre de la délégation a relevé que 200 tenues de pompiers sont prêtes chez un fournisseur, mais qu'elles ne sont pas livrées faute de paiement.

Eric Labourdette déplore encore l'amende de 27.500 euros pour le retard de paiement de 3 auto-pompes par le passé et remarque que 3 auto-pompes livrées et actuellement en service n'ont toujours pas été réglées, ce qui expose les pouvoirs publics au risque de payer des frais d'indemnisation similaires.

Les chèques pour l'équipement sportif, qui existent depuis 2005, sont de plus bien supprimés, car considérés comme des avantages illégaux qui devraient faire l'objet d'une taxation. Une solution de remplacement est toujours recherchée.

Quant à la réduction des effectifs de garde, aucune proposition n'a pour l'instant été mise sur la table, l'officier chef de service étant aussi concerné par ces décisions.

Pour les problèmes de gestion des travaux en cours dans les casernes, un appel à candidatures devrait être lancé prochainement pour désigner un coordinateur de chantier.