Grez-Doiceau: le "mariage" avec Ecolo est-il vraiment viable ?

A Grez-Doiceau, le pacte conclu par la majorité sortante avec Ecolo fait couler beaucoup d’encre. Il y a de l'amertume chez certains, qui ne comprennent pas la reconduction d’une équipe qui a perdu trois sièges au conseil communal, alors que la principale liste d’opposition, qui en a gagné deux, reste sur la touche.

Il y a aussi des interrogations sur la viabilité de ce mariage. Ecolo, qui sauve la majorité, a - sur certains dossiers - des positions diamétralement opposées à celles de ses nouveaux partenaires. Et on ne parle pas de broutilles…

Deux dossiers sont particulièrement sensibles

Le premier, c’est le contournement nord de Wavre. Le second, c’est le projet d’aménagement d’une zone d’expansion de crue qui menacerait la ferme bio du Petit Sart.

Ecolo était contre ces deux projets – comme beaucoup d'habitants de la commune – , alors que la majorité sortante a rendu un avis favorable. Dès lors pourquoi les Verts ont-ils choisi de faire alliance avec cette majorité ?

L’ancien bourgmestre Alain Clabots, chef de file de la liste "Avec Vous", première force politique de la commune, ne comprend pas. "Il y a eu des centaines - pour ne pas dire des milliers - de lettres de réclamation de Gréziens et de Wavriens contre ce contournement et contre ces zones d'extension de crue. Je ne comprends donc pas ; les électeurs non plus... Nous sommes submergés de messages qui nous encouragent, de gens très déçus... mais qui, malheureusement, ne seront pas encouragés à aller voter la prochaine fois."

Ecolo pourtant se justifie : sur ces dossiers, sa position n’a pas changé, les Verts sont toujours contre. Mais ils rappellent que ces projets relèvent d’autres niveaux de pouvoir.

Si, pour une raison ou l’autre, ils devaient revenir à la commune, les Verts affirment qu’ils diront "stop". Et s’il n’y a pas d’accord au sein du collège, ils demanderont une consultation populaire.

Leur appui à la majorité sortante est donc conditionné. Ecolo a demandé et obtenu des balises pour défendre ses valeurs et ses idées. Il reste maintenant à convaincre les électeurs qui n’ont toujours pas compris ce choix.