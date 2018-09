Grève sauvage au TEC en solidarité avec la manifestation contre la réforme des APE?

Plusieurs chauffeurs du TEC sont en arrêt de travail ce jeudi matin en solidarité avec la FGTB wallonne qui manifeste à Namur contre la réforme des APE. Une grève sauvage selon la direction alors que les syndicats eux affirment avoir déposé un préavis.

Ce matin, des élèves ont attendu vainement leur bus pour se rendre dans leur école. Et pour cause, plusieurs chauffeurs ont débrayé en soutien à la manifestation contre la réforme des APE qui se tient ce matin à Namur. Des chauffeurs qui se sont rendus dans la capitale wallonne pour manifester. "Cela fait deux heures que j'attends mon bus, mes parents vont être fâchés mais je n'y peux rien", a déclaré un élève dépité vers 9h ce matin.

Selon les premières informations disponibles en matinée auprès de l'entreprise, seuls 67% des services sont assurés dans la région du Centre, pour 87% dans le Hainaut occidental et 93% à Mons. L'ensemble des bus prévus circulent par contre dans le Borinage.

À Charleroi, seul le dépôt de Nalinnes fonctionne à plein régime. Depuis ceux de Jumet, Genson et Anderlues, moins de la moitié des véhicules sont partis sur les routes. Au niveau des métros, les lignes 1 et 2 sont assurées à 37,5% de leur capacité, 40% pour la ligne 3 et 57% pour la 4.

En province de Liège, seuls 20% des bus sont partis du dépôt de Rocourt, 42% de celui d'Oreye, 62% de Jemeppe, 79% de Robermont et 91% de Bassenge. Le Tec ne dispose pas encore d'informations quant à la situation au dépôt de Wanze. Il n'y a pas d'autres perturbations dans la région.

Dans le Brabant wallon, 95% des services sont assurés.

La situation est moins claire pour les provinces de Namur et Luxembourg. Les lignes sont touchées à des degrés divers, la liste des bus ne circulant probablement pas est disponible sur http://www.infotec.be.