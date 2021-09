Grève sauvage dans les TEC Charleroi ce mardi

De grosses perturbations du côté des TEC à Charleroi, ce mardi matin. Une grève sauvage a démarré. Les dépôts Genson et Jumet sont touchés. Donc faites attention, ce matin. Circuler en bus et en métro sera très difficile. La direction des TEC déplore ce mouvement de grève surprise. Selon Diane Van Vlaenderen, porte-parole des TEC, "Certains chauffeurs seraient en grève à cause des travaux en cours à la gare de Charleroi-Sud. Ces chauffeurs jugeraient que certains points de sécurité, notamment vis-à-vis des piétons ne sont pas respectés. La direction dénonce et s’étonne puisque des aménagements sont déjà en discussion."

Ce matin des bus sont garés en travers du chemin pour empêcher toute sortie. Même les chauffeurs qui voudraient prendre leur service sont à l’arrêt. Les voyageurs sont pris par surprise et beaucoup se retrouvent dans l’impasse. Les deux dépôts touchés alimentent la plupart des lignes de bus de Charleroi. C’est dire l’ampleur du blocage. Seule la ligne de métro M2 est en activité.