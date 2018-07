Grève sauvage au Tec Liège-Verviers: les piquets ont été levés

Le piquet de grève de la CGSP installé au dépôt des bus TEC de Robermont (Liège), sans demande de concertation, en raison des fortes chaleurs, a été levé vendredi vers 16H, a annoncé Carine Zanella, la porte-parole du Tec Liège-Verviers. A 16h00, plusieurs chauffeurs de bus étaient rappelés pour reprendre le travail.

Le dépôt de bus Robermont, le plus important de la région, dessert la ville de Liège et sa périphérie, et est le dernier qui possède encore des bus non-climatisés. Les 600 chauffeurs qui ont débraillé refusent de rouler dans ces bus, au vu de la canicule actuelle.

Des véhicules non-climatisés

Des incidents ont eu lieu la veille en raison de la canicule, relève la porte-parole. Elle explique que les chauffeurs souhaitent rouler avec des bus climatisés, or le parc automobile du TEC Liège-Verviers compte 10 à 15% de véhicules qui ne sont pas climatisés. Toutefois, 162 nouveaux bus disposant de climatisation pour les chauffeurs et les passagers sont en commande et une vingtaine sont déjà en opération, précise la porte-parole.

Elle indique en outre que des mesures sont prises par le service de transport public en cas de fortes chaleurs, en donnant la priorité à la sortie des bus climatisés, en permettant de récupérer une heure de travail par journée prestée lorsque la température dépasse 27° à Uccle, et en autorisant le port d'un uniforme composé d'un bermuda et d'un polo entre avril et septembre.

"La réaction des chauffeurs est indécente" selon Carlo Di Antonio

Ce matin, le Ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio a réagi à l'action de grève via un communiqué de presse: "Aujourd’hui, compte tenu de la canicule, travailler sera difficile dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs" réagit le Ministre. "Je pense au personnel médical dans les hôpitaux, aux infirmières à domicile, à tous les services aux personnes, aux travailleurs sur les chantiers, au personnel dans les restaurants, aux maraîchers,... Au regard de toutes ces situations et de toutes ces personnes, la réaction des chauffeurs grévistes est tout à fait inacceptable et indécente!" conclut le Ministre.

A la suite de ce mouvement, plusieurs réunions ont donc eu lieu durant la journée entre les responsables de la société publique de transport de la région wallonne et les syndicats. Un accord a été trouvé entre les deux parties en fin d'après-midi.