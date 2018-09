Grève "sauvage" au TEC: le ministre Di Antonio menace et exige des sanctions

Dans une publication Facebook, le ministre avait, plus tôt dans la journée, exigé de la direction de l'OTW prennent des sanctions.

Le ministre a par ailleurs invité Thierry Bodson, patron de la FGTB wallonne, et d'autres représentants syndicaux lundi à 11h30 pour discuter "de l'avenir du service publique de transport car aujourd'hui il est vraiment menacé".

Des sanctions seront prises à l'égard du TEC qui n'a pas respecté son contrat de gestion: "L'absence de service amène une sanction contre le TEC et un remboursement de subsides". Concernant les travailleurs présents à la manifestation ce jeudi matin, "sans préavis valide pour les couvrir, cela revient à un jour d'absence injustifié".

Il a dans la foulée exprimé un ras-le-bol face à la situation de ce matin. Pour le ministre comme pour le TEC, la grève de ce matin était clairement "sauvage": "Un protocole a été signé expressément hier, toutes les parties étaient d'accord et aujourd'hui certains ne sont pas venus travailler", a rappelé Stéphane Thiery, porte-parole du groupe TEC. Carlo Di antonio parle de "rupture de confiance avec le syndicat socialiste et avec certains de ses chauffeurs car ils n'étaient pas couvert par un préavis. Nous avons juste accepté qu'une délégation se rende à la manifestation de ce jeudi sur une thématique qui n'a rien à voir avec les TEC".

Le ministre wallon de la Mobilité et des Transports cdH Carlo Di antonio a convoqué une réunion suite à la grève qualifiée de sauvage par la direction du TEC . Il a convoqué en urgence la Direction et le Président du Conseil d’Administration de l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW).

Une position claire

Le ministre se veut d'ailleurs très clair, menaçant: "Nous avons des moyens supplémentaires, notamment pour le tram dont on a parlé ces derniers jours ou des projets de développement de certaines lignes. Et à ce stade, nous n'avons aucune raison de confier ces lignes au groupe TEC si l'ambiance reste la même qu'aujourd'hui. Nous n'allons pas engager de l'argent, notamment tous les coûts du tram, l'argent du citoyen dans un service qui ne fonctionnerait pas 3,4,5,6 jours pour an pour des mouvements de grèves injustifiés.".