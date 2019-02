Grève nationale: quel impact en Brabant wallon?

Les syndicats parlent d'une mobilisation historique. Dans le Brabant wallon, la grève se traduira par des entreprises complètement à l'arrêt et surtout des des piquets de grève aux entrées des zonings, à Nivelles, à Wavre et à Saintes notamment. "Chez NLMK, par exemple, au vu de la situation critique que subissent les travailleurs et leur famille, il est certain qu'ils seront rejoints par d'autres travailleurs, qui feront front et seront solidaires avec eux", indique Catherine Agneesens, permanente CGSLB. Des piquets s'installeront aussi aussi devant certaines administrations ou certaines grandes surfaces. Le shopping de Nivelles sera même carrément bloqué. Il vous faudra donc reporter vos courses ou vos démarches administratives à un autre jour.

Des hôpitaux en service réduit

Et si vous avez un rendez-vous pour un examen médical, sachez que la plupart des hopitaux de la province tourneront avec des effectifs et un service réduits, voire en service de dimanche pour certains. C'est une première pour ce secteur et celui des maisons de repos. "On voit une mobilisation massive. C'est une accumulation de mesures qui ne passent pas, comme la pension à 67 ans, explique Marina Kunzi, permanente CNE non-marchand pour Bruxelles et le Brabant wallon. Les aides soignantes, par exemple, ont un travail physique qui est lourd et se disent que ce n'est plus possible".

Pas d'action escargot prévue

Le service sera réduit également, là c'est plus attendu, au niveau des transports en commun. Rentrez aussi vos poubelles, car la collecte des déchets ne sera pas forcément assurée. La quasi totalité des parcs à conteneurs seront fermés. La quasi totalité des travailleurs de l'intercommunale InBW se sont déclarés en grève. La distribution du courrier sera également perturbée.La province tournera donc au ralenti, mais en principe pas sur les routes : les syndicats ont promis de ne pas mener d'actions escargot cette fois-ci. "L'intention est de bloquer les zonings, mais pas de créer des entraves au niveau de la circulation, car lors des actions précédentes, nous avons vu que nous avions le soutien de la population", insiste Enzo Ramaglia, permanent FGTB.