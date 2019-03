Grève mondiale pour le climat : une journée de sensibilisation organisée au collège Saint-André d'Auvelais

En cette journée de grève mondiale pour le climat, de nombreux jeunes se mobilisent à nouveau. Des rassemblements et marches sont prévus aux quatre coins du pays et notamment à Bruxelles avec la présence aussi de nombreuses ONG et des syndicats qui veulent afficher leur solidarité au mouvement.

Les élèves du collège Saint-André à Auvelais (Sambreville) n’y participeront pas mais ils se mobilisent directement au sein de leur école. Le programme des cours est modifié ce vendredi et remplacé par une série d’activités de sensibilisation autour de la mobilité, de l’alimentation durable ou encore de la biodiversité. Un marché de producteurs locaux est par ailleurs programmé dès 15h30 .

La journée qui débutera concrètement vers 10h30 est pilotée par Christelle Thiry. Cette enseignante et éco-conseillère a pu compter sur la " green team " de l’école pour organiser l’événement. Celle-ci est composée de 57 élèves qui se voient régulièrement durant l’année pour tenter de mettre en place des actions concrètes en matière de développement durable.