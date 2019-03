"Grève mondiale pour le climat" : la mobilisation des jeunes Liégeois

Les jeunes liégeois se mobilisent eux-aussi ce vendredi dans le cadre de la "grève mondiale pour le climat". Sur les réseaux sociaux, des élèves, qui se présentent sous la bannière "Students for climate" appellent à la mobilisation.

Sit-ins devant les écoles

"Etant donné que c'est une grève scolaire", les organisateurs invitent les manifestants à se rendre devant leur école dès huit heures du matin, sans y entrer. "Cela permettra de faire taire les mauvaises langues qui ne tarderont pas pour nous accuser d’aller boire un godet dans le carré", précisent ils avec humour dans leur appel.

"J'ai choisi d'être clair et j'ai prévenu la direction de mon école", explique Mathis Lambermont, l'un des organisateurs, élève de rétho au Collège Sainte-Véronique. "Ils n'étaient pas du tout hostile à ce sit-in", assure-t-il. "On a simplement dû faire signer un talon aux parents pour demander leur autorisation."

Grand rassemblement gare des Guillemins

Les élèves convergeront ensuite vers la gare des Guillemins, où ils sont attendus pour 10 heures. Ils devraient porter des masques anti-pollution et faire et mine de s'évanouir. Vers midi, les plus motivés prévoient ensuite de grimper dans un train direction Bruxelles, pour se joindre au cortège de la manifestation nationale.

Mathis Lambermont en est convaincu, l'appel sera bien suivi. "On a annoncé 20 000 personnes à la police. C'était peut-être un peu optimiste, mais on espère qu'on aura en aura au moins 10 000".