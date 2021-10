Grève du zèle aux aéroports de Charleroi et de Zaventem : à Brussels Airport, une centaine de passagers ont raté leur avion

Les syndicats de police ont organisé ce vendredi une action de ponctualité aux aéroports de Zaventem et Charleroi. La raison de cette action est l'échec des négociations salariales.

Une centaine de passagers ont manqué leur vol à l'aéroport de Bruxelles-National vendredi en raison de la grève du zèle de la police fédérale.

L'action à Zaventem a commencé vers 5h30 du matin et a duré jusqu'à midi environ. Pendant l'action, la police menait des contrôles particulièrement minutieux des passeports pour les vols en dehors de la zone Schengen. Des contrôles approfondis étaient également effectués sur les routes d'accès à l'aéroport.

L'action était organisée en front commun syndical: outre l'ACV et la CSC Services publics, le VSOA et le SLFP (libéraux), l'ACOD et la CGSP (socialistes) et la NSPV et le SNPS y ont participé.

De longues files d'attentes et des embouteillages dans et autour de l'aéroport ont suivi. Vingt-cinq vols à destination de pays extérieurs à la zone Schengen ont subi des retards entre 20 minutes et 1h30. Une centaine de passagers ont manqué leur vol.

Brussels Airport conseille à tous les passagers concernés de contacter leur compagnie aérienne afin de recevoir éventuellement une compensation ou de reprogrammer leur vol.