Grève du 24 septembre : perturbations à prévoir dans les transports en commun

Prenez vos précautions si vous devez prendre le bus ou le train ce vendredi 24 septembre. Les syndicats organisent une manifestation nationale et des mouvements de protestation. Ils réclament une réforme de la loi de 1996 qui encadre l’évolution des salaires dans notre pays. Une manifestation à laquelle des agents de la SNCB et des TEC pourraient participer.

Les TEC ont déjà annoncé que des perturbations seraient à prévoir. Ils détaillent les lignes qui seront impactées et les trajets qui seront supprimés sur leur site. Il pourrait également y avoir des soucis dans la circulation des trains; la SNCB devrait, le cas échéant, les annoncer sur cette page.