Grève du 14 mai: le point sur les perturbations TEC

A moins de deux semaines des élections, la FGTB lance ce mardi une dernière offensive. Le syndicat socialiste se mobilise seul pour faire entendre ses revendications : une hausse du pouvoir d'achat, la pension légale à minimum 1500 euros net par mois et que toutes les allocations sociales soient au-dessus du seuil de pauvreté.

Différents secteurs et entreprises privées devraient être touchés. Difficile encore de savoir exactement lesquels, et l'impact de cette mobilisation. Des perturbations sont possibles dans les administrations ou les recyparcs. Des préavis de grève ont été déposés pour les polices fédérale et locale.

Une certitude cependant: le trafic des TEC est déjà fortement perturbé. La situation vers 8h30 est la suivante :