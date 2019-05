Grève du 14 mai: le point sur les actions, région par région

La FGTB a lancé ce 14 mai une journée d'actions, qui sont prévues un peu partout dans le pays. A quelques jours des scrutins fédéral, régional et européen, le mot d'ordre de cette mobilisation est que « la question du pouvoir d’achat soit centrale », pointant du doigt l'ex-gouvernement Michel, dont la législature « aura été synonyme d’une perte importante de pouvoir d’achat pour les travailleurs.»

Cette journée d'action a entraîné de nombreuses perturbations sur le réseau TEC ce matin.

Tournai dès l'aube

Les actions ont commencés dès 6h00 ce matin, à Tounrai, où des centaines militants de la SETca de Wallonie Picarde distribuaient des tracts au rond-point Imagix, afin de sensibiliser la population à propos du pouvoir d'achat et de la sécurité sociale. Il est prévu que ces militants rejoignent les locaux de 'L'Espace Wallonie Picarde' à la rue du Follet à Kain (Tournai). « C'est là que se tiendra la concentration de quelque 300 militants avant le départ du cortège. On y rencontrera des représentants de la Fédération des travailleurs de Wallonie et des employeurs. Vers 10h00, on partira à pied vers les bâtiments de la FGTB de Wallonie Picarde à la rue du Crampon« , expliquait vers 06h30 Gaëtan Vanneste, secrétaire interprofessionnel de Wallonie picarde.

Face aux locaux de la FGTB, un podium extérieur accueillera les responsables du SETca pour un débat avec des candidats aux élections du 26 mai prochain. « Ce sont exclusivement des candidats des partis de gauche. Il y aura Marie Arena et Laeticia Liénard pour le PS, Louis Mariage pour Ecolo ainsi que Marco Vanneste et Germain Mugemangango pour le PTB. Trois questions essentielles leur seront posées: d'abord, s'ils sont élus, quelles seront les mesures immédiates qui seront prises; ensuite, y-a-t-il moyen que ces trois partis créent une majorité et enfin, quid de la concertation sociale? », indique Gaëtan Vanneste.