Grève du 13 février: les perturbations en province de Namur

Ce mercredi 13 février, des mouvements de grève et des actions syndicales sont prévus dans tous les secteurs et à travers tout le pays à l'appel du front commun syndical. Le pays va tourner à l'arrêt. Alors en province de Namur, quels seront les secteurs les plus impactés ?

De nombreux magasins fermés

Le mot d'ordre de cette grève: bloquer les entreprises. Sur les zonings de Rhisnes, Seilles, Malonne, Floreffe et Sombreffe seront occupés par des piquets de grève. A noter que des barrages filtrants seront possibles sur les voiries avoisinantes. Du côté des supermarchés, de nombreux Delhaize, Carrefour et Colruyt pourraient fermer leurs portes. Aldi et Lidl devraient rester ouverts, mais avec des piquets volants. Même constat pour les magasins de mode: dans le centre de Namur, H&M, C&A ou encore l'Innovation devraient fermer ce mercredi. Les centres Proximus devraient être fortement impactés par la grève.

Hôpitaux et administration communale perturbés

Concernant les hôpitaux Sainte-Elisabeth, Saint-Luc et Mont-Godinne, le travail continuera, mais des distributions de tracts seront organisées aux entrées des bâtiments. La Ville de Namur, la poste, l'écluse des Grands malades, organiseront également des actions.

Les écoles épargnées...mais pas les transports

Côté enseignement, des piquets ne sont pas prévus à l'entrée des écoles à notre connaissance. La grève ne devrait donc pas perturber les cours. Côté transports, par contre, ça se complique: la SNCB annonce qu'un train sur deux devrait rouler. La majorité des trains IC circuleront durant les heures de pointe du matin et du soir. La gare de Ham-sur-Sambre ne sera pas desservie, et le train IC Namur-Charleroi-Maubeuge ne circulera pas.

Côté TEC, la situation ne s'annonce pas catastrophique dans la province. Sur son site internet, le TEC prévoit que 73% des bus rouleront ce mercredi.