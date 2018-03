Grève des taxis: le cdH déplore la menace de blocus sur Bruxelles

Le cdH a exprimé son irritation quant à l'action menée ce mardi par la FeBeT et plusieurs centaines de taximen, à Bruxelles et dans sa périphérie, pour contester les réformes souhaitées par le Gouvernement bruxellois.

Le parti humaniste reconnaît aux taximen le droit de manifester et de s’exprimer publiquement, en revanche, il regrette la forme que prend cette action annoncée comme "une action de blocage de Bruxelles". Le cdH parle d'une prise d'otages des habitants de Bruxelles et de tous ceux qui doivent s'y rendre.

Privilégier le dialogue

"Cette action risque de détériorer encore un peu plus l’image de Bruxelles et son attractivité économique et touristique, alors que Bruxelles n’en a vraiment pas besoin", dénoncent les élus humanistes bruxellois, qui entendent que soient privilégiés le dialogue et la concertation entre le gouvernement et l’ensemble des acteurs du secteur des taxis et transports rémunérés.

La prise en charge des voyageurs qui usent de ce type de services "est appelé à croître de manière exponentielle dans les années à venir", souligne le cdH. "Des réformes s’imposent donc", continuent-ils.

Les humanistes espèrent que les taximen feront preuve de modération lors de cette action, "ce n’est pas en prenant les Bruxellois en otages que les taximen gagneront leur combat contre les nouveaux venus dans ce secteur, mais bien en remportant le combat de la qualité, de l’efficacité, du service fourni et de la suffisante disponibilité de l’offre de transport", conclut le groupe cdH au Parlement bruxellois.

>>> Pour rappel, la police a déconseillé d'emprunter la voiture pour venir à Bruxelles ce mardi et suggère d'emprunter les trains et le métro. <<<